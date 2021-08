ML – Milan, James Rodriguez non è un obiettivo

Il Milan ha smentito il presunto accordo con James Rodriguez rivelato da ESPN, il giocatore non è un obiettivo dei rossoneri

In questi minuti si è diffusa rapidamente una indiscrezione di mercato su un presunto accordo fra il Milan e Jorge Mendes per James Rodriguez. La voce è arrivata da ESPN, poi riportata anche da Marca. Stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, questa possibilità di mercato è assolutamente smentita: il colombiano non è un obiettivo del club, che invece sta provando a chiudere altre trattative in queste ultime ore. Fatta per Adli, che resterà al Bordeaux per un anno in prestito; occhio alla questione Faivre, i contatti col Brest sono frequenti e l’uscita di Castillejo, destinazione Sampdoria, potrebbe essere la svolta.