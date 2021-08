Bakayoko torna al Milan ma cambia numero di maglia

Il centrocampista francese non indosserà la numero 14, come nella passata esperienza. Nuova avventura e nuova maglia per lui.

Tiemoué Bakayoko è pronto ad iniziare la sua seconda avventura al Milan. Il centrocampista francese era stato infatti rossonero già tre anni fa, nella stagione 2018-2019. In quell’esperienza aveva indossato la maglia numero 14, che però stavolta è occupata.

Leggi anche:

Continuerà a vestirla Andrea Conti: l’ex Atalanta alla fine è rimasto al Diavolo a causa della mancanza di offerte. Bakayoko ha quindi deciso di invertire le due cifre e di prendere la maglia numero 41, che lo accompagnerà in questa sua nuova militanza in rossonero.