Sky – Castillejo, tentativo last-minute dello Spezia: i dettagli

Altro clamoroso tentativo italiano per Castillejo. Lo spagnolo del Milan ha un’altra pretendente last-minute sul mercato.

Altro colpo di scena per quanto riguarda il futuro di Samu Castillejo. L’esterno spagnolo è in uscita dal Milan, con il club che sta facendo di tutto evidentemente per mandarlo a giocare altrove, anche con la formula del prestito.

Dopo aver visto sfumare le piste Sampdoria e Hertha Berlino, arriva la notizia di un interesse last-minute dalla Serie A. Secondo Gianluca Di Marzio, sulle tracce di Castillejo vi sarebbe lo Spezia. La squadra ligure è alla caccia di un’ala d’attacco e starebbe provando il colpaccio dal Milan.

L’operazione potrebbe scattare col prestito e diritto di riscatto. Un affare che però ha bisogno del via libera di Castillejo stesso, il quale sperava di ottenere un trasferimento di maggior prestigio. Nei prossimi minuti si attendono aggiornamenti.