Messias al Milan, scelto il numero di maglia

Arriva la notizia della nuova maglia che indosserà Junior Messias nel Milan: confermata la scelta numerica.

Manca ancora l’ufficialità da parte del Milan. Ma sarà Junior Messias l’ultimo colpo in entrata dei rossoneri, che dunque rimpolpano il reparto offensivo con il talento brasiliano. L’incontro con il Crotone si è concluso da poco, con il giocatore che già sta svolgendo le visite mediche.

In attesa delle firme e del comunicato ufficiale, Messias ha già scelto il numero di maglia che indosserà in questa sua prima esperienza milanista. L’attaccante classe ’91, come riportato da Sky Sport, indosserà il numero 30. Lo stesso che ha avuto nella sua avventura a Crotone.

30 come gli anni che ha attualmente Messias. Un’età anagrafica non proprio verdissima ma che non ha spaventato il Milan, deciso a puntare sulla qualità tecnica e sulla voglia di esplodere del ragazzo brasiliano. La favola di Messias avrà inizio a breve, per un ragazzo che fino a qualche anno fa militava nelle serie dilettantistiche.