Milan, nessuna offerta per Conti: resta fino a gennaio

Oltre a Castillejo rischia di restare ancora al Milan per i prossimi mesi anche un altro esubero destinato a partire.

Il mercato estivo del Milan sembra chiuso in tutto e per tutto. Non solo a livello di acquisti, ma anche in uscita pare che non avverranno più operazioni last-minute. A circa un’ora dalla chiusura della sessione 2021 si prospetta la permanenza anche di un altro esubero.

Oltre a Castillejo, che è stato vicino al trasferimento in Germania poi sfumato, anche Andrea Conti resterà al Milan. Il terzino destro, ormai fuori squadra da mesi, non ha trovato proposte convincenti nelle ultime settimane e dunque è destinato a rimanere a Milanello.

L’ex Atalanta era stato sondato da club italiani come Genoa, Cagliari e Sampdoria, ma nessuna di queste società ha mai fatto una proposta concreta per il classe ’94. Ad oggi non si segnalano ulteriori movimenti, dunque Conti non si muoverà entro le ore 20.

Conti resterà almeno fino al mercato di gennaio in rossonero, sperando nel frattempo di convincere qualche club italiano o estero a puntare su di lui per la seconda parte di stagione. A meno che non arrivi l’accordo nei prossimi giorni per svincolarsi a parametro zero.