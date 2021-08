ML – Iniziate le visite mediche per Messias. Mercato chiuso

Junior Messias sarà a breve ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il calciatore in mattinata, svolgerà le visite mediche a La Madonnina, prima di firmare il contratto che lo legherà al Diavolo

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 – Puntuale, come un orologio svizzero, Junior Messias, è arrivato alle ore 10.00, come anticipato, a La Madonnina, per le visite mediche. Come appreso dalla redazione di MilanLive.it, il mercato in entrata può ritenersi chiuso

L’acquisto di Junior Messias è cosa fatta. Il brasiliano sarà a breve un nuovo giocatore del Milan; come raccontato, nella notte è stato trovato l’accordo con il Crotone: prestito oneroso a 2.6 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 5.4 più 1 di bonus. Un affare che ha trovato la sua accelerazione dopo le difficoltà riscontrate per Faivre.

Messias, che ha voluto fortemente il rossonero, sarà dunque a breve un giocatore del Milan, non prima di essersi sottoposto alle visite mediche di rito. Come raccolto dalla redazione, il brasiliano è atteso alla clinica La Madonnina in mattinata, verso le 9.30/10.00, prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan.