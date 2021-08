Castillejo all’Hertha Berlino, nulla di fatto: “Tentativo fallito”

Clamorosa soluzione dell’ultima ora per Samu Castillejo. L’esterno del Milan potrebbe andare a giocare in Bundesliga.

Sembrava tutto saltato per il trasferimento di Samu Castillejo. L’esterno del Milan, ormai in uscita da giorni, pareva destinato al ritorno in Spagna. Ma tutto si è bloccato per colpa del cambiamento di agenti del calciatore iberico.

Ma arriva una notizia dell’ultima ora che sbloccherebbe la partenza di Castillejo. Il numero 7 del Milan sarebbe in trattativa con i tedeschi dell’Hertha Berlino. Inserimento a sorpresa del club tedesco che avrebbe allacciato i rapporti negli ultimi minuti con il nuovo entourage di Castillejo.

Secondo alcune fonti internazionali, come il quotidiano Bild, Castillejo sarebbe pronto a dire sì all’Hertha con la formula del prestito. In attesa di altri dettagli è possibile dunque che la carriera dello spagnolo possa proseguire a Berlino, stesso club a cui il Milan cedette Piatek nel 2020.

Aggiornamento ore 18:40 – Come riferito da Sky Sport, il colpo Castillejo all’Hertha Berlino sarebbe sfumato. Il mercato in Germania è ormai chiuso e non ci sarebbero stati i tempi tecnici con il Milan per l’acquisto dell’ala spagnola.