Dalla Spagna: Kessie ha un accordo col Psg

Secondo il portale spagnolo Todofichajes l’ivoriano ha un accordo con il club francese per il prossimo anno.

Con la fine della sessione di mercato non sono certo finite le trattative per la dirigenza rossonera, la quale è ora impegnata a convincere l’agente di Franck Kessie ad abbassare le pretese per il rinnovo del centrocampista. Atangana, che cura gli interessi dell’ivoriano, chiede addirittura 7 milioni più bonus.

Attualmente il classe 1996 guadagna 2,2 milioni a stagione e Maldini e Massara hanno messo sul piatto una proposta da 5,5. Nonostante le dichiarazioni d’amore del giocatore e le rassicurazioni sulla sua permanenza al Milan, la situazione comincia a preoccupare, anche a cuasa delle voci che arrivano dalla Spagna, dove si parla di un accordo con il Psg.

Accordo Kessie-Psg per il prossimo anno

Secondo le informazioni raccolte da Todofichajes, il centrocampista ha già un accordo per arrivare il prossimo anno a giocare nel club francese. Kessie arriverebbe quindi ha parametro zero quando il suo contratto con i rossoneri scadrà. Una notizia che ribalta completamente le sensazioni delle settimane precedenti. L’insidia era rappresentata dai club di Premier League ma il Diavolo sembrava comunque avere la situazione in mano.

Il portale spagnolo spiega che in un primo momento i parigini avevano puntato il giovane centrocampista del Rennes, Eduardo Camavinga. Il diciannovenne ha però recentemente trovato l’accordo con il Real Madrid, così ora il rossonero è l’obiettivo numero uno. Kessie sta recuperando dall’infortunio e dopo la sosta dovrebbe tornare a disposizione di Pioli. Il suo apporto rimane fondamentale per questa e , si spera, anche per le prossime stagioni.