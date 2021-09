Ex Milan – Montella torna in panchina: riparte dalla Turchia

Montella vicino alla firma con l’Adana Demirspor, squadra turca in cui milita anche Balotelli. Due ex Milan si ritroveranno insieme presto.

Presto dovremmo rivedere Vincenzo Montella su una panchina. Ma non in Italia. Infatti, la carriera dell’allenatore campano dovrebbe ripartire dalla Turchia, dove è già volato.

Nelle prossime ore dovrebbe firmare un contratto con l’Adana Demirspor Kulubu. Si tratta della squadra nelle quale si è trasferito Mario Balotelli e che nelle prime tre giornate della Super Lig ha ottenuto solamente 2 punti. Tra il club e il tecnico Samet Ayaba è arrivata la separazione, pertanto la dirigenza si è messa alla ricerca di un nuovo allenatore e la scelta è ricaduta su Montella.

L’ex di Roma, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Siviglia ha grande voglia di rimettersi in gioco. Oltre a Balotelli, nell’Adana Demirspor ci sono anche altre vecchie conoscenze della Serie A: Gokhan Inler, Birkir Bjarnason e Lucas Castro. Inoltre in organico sono presenti pure nomi noti come quelli di Benjamin Stambouli (ex Schalke 04, PSG e Tottenham) e di Younes Belhanda (ex Dinamo Kiev e Galatasaray).

Montella aveva ricevuto proposte anche dall’Arabia Saudita, ma ha preferito allenare in un campionato più competitivo. Anche se non guiderà una squadra top della Turchia, comunque crede nel progetto societario e pensa di poter fare bene. Fondamentale sarà la gestione di Balotelli, attaccante dal carattere non facile.