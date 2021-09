Lazzari, l’esito degli esami: salterà Milan-Lazio

Il terzino della Lazio e della Nazionale dovrà sicuramente dare forfait per il match del 12 settembre prossimo.

Nell’ultima giornata di campionato la Lazio ha perso per infortunio Manuel Lazzari. Il terzino italiano si è arreso per uno stop muscolare, uscendo già anzitempo nel match vinto contro lo Spezia. Oggi Lazzari ha svolto gli esami di rito per valutare l’entità del danno.

Come riferito da Sky Sport, gli esami strumentali hanno evidenziato un’elongazione al polpaccio destro. Scongiurato dunque il rischio di una lesione che avrebbe tenuto Lazzari fuori dal campo per almeno un mese. Saranno invece soltanto due le settimane di stop forzato.

In questo caso Lazzari salterà con ogni probabilità Milan-Lazio, gara valida per la 3.a giornata di Serie A e prevista per il 12 settembre prossimo. L’esterno ex Spal sarà molto probabilmente sostituito dal montenegrino Adam Marusic, come accaduto già sabato scorso.

Il Milan d’altro canto spera di recuperare invece due giocatori molto importanti in vista della Lazio. Si tratta di Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic, ai box per motivi diversi. I due devono ancora debuttare in campionato e potrebbero farlo dopo la sosta.