Milan, domani alle 13,45 la presentazione di Bakayoko

Il Milan domani in tarda mattinata presenterà alla stampa uno degli ultimi acquisti del mercato estivo scorso.

Uno dei colpi più importanti del mercato estivo rossonero è stato l’acquisto di Tiemoué Bakayoko, centrocampista francese classe ’94. Un ritorno da segnalare quello del mediano, che arriva in prestito biennale dal Chelsea con diritto di riscatto.

Il Milan ha già organizzato la conferenza stampa di presentazione di Bakayoko. Il calciatore di origine transalpina risponderà alle domande dei cronisti in sede alle ore 13:45. Il calciatore verrà ufficialmente presentato come uno dei colpi estivi rossoneri.

Per Bakayoko come detto è la seconda esperienza in maglia Milan. Nella stagione 2018-2019 il francese arrivò sempre in prestito dal Chelsea, ma non fu riscattato dai rossoneri. Nelle successive annate ha vestito temporaneamente le maglie di Monaco e Napoli, prima di tornare a Milanello ad agosto 2021.