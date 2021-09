ML – Milan, Pioli riabbraccia Ibrahimovic

La squadra di Stefano Pioli è tornata a lavorare, senza i nazionali. Zlatan Ibrahimovic si è allenato con il resto del gruppo. Ancora personalizzato per Franck Kessie

Zlatan Ibrahimovic è finalmente tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Lo svedese – come raccolto dalla redazione di MilanLive.it – ha lavorato con la squadra. Una notizia che renderà felici tutti i tifosi del Milan, che non vedevano l’ora di riabbracciare il centravanti, dopo l’operazione al ginocchio.

Alla ripresa, dunque, Stefano Pioli avrà un Ibra in più nel motore. A Milanello mancavano chiaramente tutti i calciatori che hanno risposto alla chiamata delle Nazionali. Non si è allenato in gruppo, invece, Franck Kessie. L’ivoriano ha svolto ancora un lavoro personalizzato.