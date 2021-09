Rudi Garcia: “Milan, che colpo Florenzi. Sa fare tutto”

L’allenatore francese ha parlato del nuovo acquisto dei rossoneri, elogiando la sua duttilità e definendolo un affare.

L’ex allenatore della Roma, Rudi Garcia, descrive Alessandro Florenzi. Il nuovo esterno del Milan era uno dei suoi pupilli ai tempi in cui era sulla panchina giallorossa. Il tecnico francese spende parole al miele per lui: “Sa fare tutto e non tradisce mai, con lui puoi andare in guerra“. Secondo la sua opinione il Milan ha fatto un grande affare a prenderlo.

Leggi anche:

Florenzi era considerato da Garcia un autentico jolly, in grado di ricoprire molteplici posizioni in campo. L’allenatore lo ha infatti schierato come ala d’attacco del suo 4-3-3, ma anche come esterno basso e come mezzala a centrocampo, ottenendo da lui sempre un ottimo rendimento in campo. “Io a Ale ci vogliamo bene. Per lui ci sono sempre” ha spiegato ancora.