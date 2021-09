Infortunio Krunic, gli aggiornamenti: Pioli tira un sospiro di sollievo

Il centrocampista non aveva preso parte al match della sua Nazionale contro la Francia. Arrivano rassicurazioni sul suo infortunio.

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda l’infortunio occorso a Rade Krunic. Il ventisettenne aveva riportato un problema al polpaccio durante il riscaldamento per la sfida della sua Nazionale contro la Francia. Il giocatore era andato in panchina e non ha partecipato al match proprio a causa di questo risentimento muscolare.

Dalla Bosnia assicurano infatti che l’infortunio del centrocampista rossonero non è grave. Per Krunic saltata la sfida in Francia ma il suo recupero è soltanto questione di giorni. Lo conferma il giornalista Haris Mkronja.