Kalulu, che gol con la Francia U21: un pallonetto pazzesco! – VIDEO

Kalulu ha segnato un gol fantastico questa sera in Francia-Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni a Euro 2023 della selezione Under 21. Ecco il video

Pierre Kalulu è sceso in campo questa sera in Francia-Macedonia del Nord, partita valida per le Qualificazioni ad Euro 2023 delle selezioni Under 21. Il difensore del Milan è stato schierato dal commissario tecnico come terzino destro; in rossonero, durante lo scorso anno, lo abbiamo visto benissimo da difensore centrale, in particolar modo in un periodo della stagione dove erano assenti titolari e riserve. Questa sera sui social tutti parlano di lui perché con la Nazionale francese ha segnato un gol bellissimo: in un’azione di contropiede, ha sfruttato l’enorme spazio a disposizione per farsi dare la palla e, a tu per tu col portiere, come se fosse un attaccante navigato, scavalca il portiere avversario con un pallonetto stupendo. Vedere per credere:

Aiuto ma che gol ha fatto Kalulu ahahha pic.twitter.com/8uQs9GMWEY — Alfredo (@Alfredo_3110) September 2, 2021

Una rete fenomenale quella di Kalulu che si conferma un uomo molto importante per la Francia Under 21. Quest’anno spera di ritagliarsi un po’ di spazio anche al Milan, cosa che è mancata negli ultimi mesi. Per Stefano Pioli è un jolly, lo sappiamo: può agire da terzino destro, suo ruolo naturale, ma in Italia lo abbiamo visto fare partite incredibili da difensore centrale. Ecco perché Kalulu si candida per un ruolo comunque importante per la stagione rossonera, viste le tantissime partite che la squadra dovrà disputare fra campionato, Champions League e Coppa Italia.