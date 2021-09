Nocerino vota Messias: “Scetticismo come per me. E’ un grandissimo acquisto”

Antonio Nocerino parla dell’ultimo acquisto del Milan, Junior Messias. L’ex centrocampista rossonero non ha alcun dubbio: il brasiliano è un grandissimo acquisto. Ecco le sue dichiarazioni sul giocatore

L’ultimo acquisto del Milan è stato Junior Messias. Un acquisto che non entusiasma molti tifosi, che si aspettavano il grande colpo per rafforzare la trequarti. I numeri sono certamente dalla parte del brasiliano ma non sembrano bastare. Chiaramente, alla fine, sarà il campo a darà le risposte.

Toccherà a Messias vincere questa sfida e convincere gli scettici. E’ pure vero, però, che non mancano i sostenitori del Diavolo, che credono che il calciatore sia davvero l’acquisto giusto. Antonio Nocerino – ex centrocampista del Milan – si schiera con chi ha votato sì all’arrivo di Messias: “A me piace molto – ammette l’ex rossonero ai microfoni di Tuttosport -. È un giocatore di qualità, davvero forte. Si tratta di un grandissimo acquisto.

Ha dimostrato l’anno scorso a Crotone, quando ha disputato un campionato importante, di possedere doti rilevanti. Poi ovviamente il Milan è il Milan. La gente pensa più ai nomi, sogna il calciatore famoso”.

Paragoni – “Magari ora c’è un po’ di scetticismo generale, come quando arrivai io. Ma grazie a Dio è il campo che parla. Per questo auguro a Messias di fare ancora meglio di quanto ho fatto io col Diavolo. Quando firmai per il Milan, era diverso, io non ero il Fabregas della situazione, visto che si parlava di lui in quel periodo in rossonero ma avevo disputato alcune stagioni convincenti. Da fuori mi hanno massacrato…

Nocerino fa il tifo per Messias – “Conosco la sua bella storia. Si è meritato il Milan e di vivere il sogno di giocare tra le fila dei rossoneri”.