Kessie al Psg a gennaio! Contatto Leonardo-Maldini, i dettagli dalla Francia

Clamorosi aggiornamenti arrivano dalla Francia: l’ivoriano potrebbe lasciare il Milan a gennaio. Contatti tra le società

Di Claudio Lopraino

Novità importanti arrivano dalla Francia per quanto riguarda Franck Kessie. Il Psg fa sul serio ed ha intensificato i contatti con il Milan. Leonardo e Maldini si sono già sentiti e hanno parlato di una possibile trattativa che potrebbe andare in porto nella sessione invernale del calciomercato prevista per gennaio.

Leggi anche:

9 milioni netti di ingaggio: il piano del Psg

Il Paris Saint-Germain avrebbe già parlato anche con Kessie ed il suo entourage. Resta da capire la volontà del calciatore, che per il momento ha rifiutato la proposta di rinnovo del Milan a 6,5 milioni di euro all’anno. Il centrocampista rossonero è fermo a 8 milioni netti a stagione.

La trattativa dunque può entrare nel vivo da un momento all’altro. I parigini sono molto interessati a Kessie e potrebbero soddisfare ogni tipologia di richiesta economica dell’ivoriano, proponendogli un ingaggio di addirittura 9 milioni. Adesso la parola passa proprio a Franck: se decidesse di andar via, a quel punto Milan e Psg potrebbero andare fino in fondo per cercare un accordo.