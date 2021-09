Kjaer e il Milan ancora insieme: incontro per il rinnovo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è in programma un confronto fra l’agente del danese e la dirigenza rossonera

Di Claudio Lopraino

Simon Kjaer è sempre più importante per questo Milan. Lo ha dimostrato sin dal suo arrivo in maglia rossonera, ormai più di un anno e mezzo fa. La sua esperienza si sta rivelando determinante per un gruppo giovane come quello rossonero, e Simon ha dimostrato di essere un vero e proprio leader.

Il capitano della nazionale danese è un perno fondamentale per la difesa di mister Stefano Pioli, una pedina di cui il tecnico emiliano non può fare proprio a meno. La coppia formata da Kjaer e Tomori sembra abbastanza affidabile e presto vedremo come i due si comporteranno in una competizione come la Champions League.

Kjaer rinnova? Previsto un incontro

Secondo quanto riportato dal portale Calciomercato.com, sarebbe previsto nei prossimi giorni un incontro tra la società rossonera e l’agente del difensore. L’obiettivo del Milan è quello di rinnovare il contratto di Kjaer per almeno un’altra stagione.

Il Milan si è reso conto di quanto sia notevole l’apporto alla causa di questo giocatore, non solo in campo ma anche all’interno dello spogliatoio. Un uomo prima che un calciatore, un difensore che ha dimostrato da subito grande affidabilità ed il duo Maldini-Massara non vuole assolutamente privarsene.