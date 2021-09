Baresi presenta il suo libro: “Il Milan mi ha salvato la vita” – VIDEO

Con un video pubblicato su Twitter dal canale ufficiale dell’AC Milan, la leggenda Franco Baresi ha presentato il suo libro “Libero di sognare”

Di Claudio Lopraino

Una vita con il Milan. Paolo Maldini e Franco Baresi sono i simboli principali di questo club, le leggende per eccellenza che col diavolo tatuato sulla pelle hanno vissuto molto più che una semplice parentesi calcistica. Una vera e propria storia d’amore con il Milan nel cuore.

Oggi entrambi hanno un ruolo nella società. Paolo è il direttore tecnico, ha svolto un gran lavoro sul mercato per permettere alla squadra di Pioli di essere competitiva in più competizioni. Franco, invece, è vicepresidente onorario del club.

Franco Baresi ed il suo libro, “Libero di sognare”

Franco Baresi ha presentato il suo libro intitolato “Libero di sognare” e lo ha fatto attraverso i canali social ufficiali dell’AC Milan. Un video in cui Baresi racconta la sua vita, da quando era piccolo fino al ritiro, passando per la perdita dei genitori nel periodo adolescenziale.

Una frase in particolare è stata davvero significativa. Franco, visibilmente emozionato, ha detto: “Per fortuna, poco dopo la perdita dei miei genitori è arrivato il provino per il Milan, che è andato bene. Il Milan è stata la mia salvezza in quel momento”. Tanti altri bei momenti ricordati da Baresi in questa clip pubblicata dalla società rossonera.