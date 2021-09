Calciomercato Milan, la Juventus piomba su un obiettivo rossonero

La Juventus ha messo nel mirino un giocatore che da tempo interessa al Milan. Potrebbe nascere un derby italiano di calciomercato a breve.

Il Milan è molto attento ai talenti che giocano in Francia e lo si è visto anche nel corso dell’ultimo calciomercato estivo. Sono stati ingaggiati Mike Maignan e Yacine Adli. Sempre dalla Ligue 1 sono arrivati anche Fodé Ballo-Touré e Pietro Pellegri.

Per il futuro il club rossonero continuerà a guardare a quel mercato, spesso meno costoso di quello italiano. Tra i profili che piacciono alla dirigenza c’è Boubacar Kamara, centrocampista e difensore che gioca nel Marsiglia. Il suo contratto scade a giugno 2022, pertanto rappresenta una ghiotta occasione.

Leggi anche:

Mercato Milan, anche la Juventus punta Kamara

Nel corso dell’ultima finestra estiva del calciomercato si era parlato di alcuni tentativi del Milan per Kamara, però nulla si è concretizzato. Ci sono state anche squadre della Premier League che si sono fatte avanti, in particolare il Newcastle United, ma il Marsiglia ha respinto le offerte e preferito tenersi il giocatore nonostante la vicina scadenza del contratto.

Appuntamento rinviato a gennaio, quando potrebbero bastare pochi milioni per ingaggiare il franco-senegalese classe 1999, oppure in estate per un tesseramento a parametro zero. Il Milan è in agguato, considerando che potrebbe perdere Franck Kessie, ma c’è anche un’altra squadra italiana interessata al calciatore. Si tratta della Juventus.

Oggi il quotidiano Tuttosport conferma che pure il club bianconero ha messo gli occhi su Kamara. Ci sono già stati dei sondaggi con il Marsiglia. La Juve può essere una seria concorrente del Milan nella corsa al centrocampista.

Dalla Francia è trapelata anche la volontà dal Marsiglia di tentare di rinnovare il contratto di Kamara. L’Equipe svela che ci sarebbe un’offerta di contratto biennale per evitare di perdere il calciatore a parametro zero, cosa già successa con Florian Thauvin (finito in Messico nonostante la proposta del Milan). Il club francese ci prova, però il mediano classe 1999 finora ha sempre detto no.