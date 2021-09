Milan-Lazio, Parolo: “Rossoneri favoriti, Pioli tra i migliori allenatori”

L’ex centrocampista laziale Marco Parolo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida di domenica a San Siro.

Uno dei big match della terza giornata di Serie A sarà certamente Milan-Lazio. Primo scontro diretto per i rossoneri, che affrontano una rivale anch’essa a punteggio pieno in classifica. Appuntamento a San Siro per il 12 settembre alle ore 18:00.

Ad anticipare i temi dell’incontro è stato oggi Marco Parolo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista ha parlato della sua vecchia squadra storica, la Lazio, ma ha anche commentato positivamente l’operato del Milan degli ultimi anni.

Parolo ha tessuto infatti le lodi di Stefano Pioli, che ha avuto anche come allenatore proprio in biancoceleste: “Pioli già con noi aveva dimostrato di essere un grande allenatore. Oggi è migliorato, è tra i più bravi e preparati. Sta facendo crescere il Milan col suo lavoro”.

L’ex mediano si lancia in un pronostico: “Domenica sentirò qualche emozione, anche perché sono tifoso milanista ma ho la Lazio nel cuore. Per me il Milan è favorito, visto che lavora con Pioli da anni e ha un gioco consolidato. Sarri è un altro grandissimo, ma è all’inizio del percorso. Sarà un esame importante per vedere a che punto è la sua Lazio”.