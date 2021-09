Milan-Lazio, la designazione arbitrale

Sarà Daniele Chiffi di Padova il fischietto di Milan-Lazio. Gli assistenti del 36enne saranno Liberti e Galetto. Ecco la terna completa

E’ stato designato l’arbitro chiamato a fischiare per Milan-Lazio. La partita di Serie A, valevole per la terza giornata di campionato, in programma domenica a San Siro, alle ore 18.00, verrà diretta da Daniele Chiffi. Il 36enne di Padova avrà al suo fianco gli assistenti Liberti e Galetto. Il Quarto Uomo, invece, sarà Zufferli. Mazzoleni e Alassio, rispettivamente VAR e AVAR.

Questa la squadra arbitrale designata:

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: LIBERTI – GALETTO

IV uomo: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ALASSIO