Ibrahimovic: “Non perdete tempo a dimostrare il vostro valore”

L’attaccante svedese dà una lezione sul suo profilo Instagram: “A volte cercare di dimostrare che sei il migliore è un insulto”.

Zlatan Ibrahimovic sta per tornare protagonista con il suo Milan. Domenica, per la sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri, potrebbe anche scendere in campo da titolare. Intanto lui si dimostra particolarmente attivo sui social. Il centravanti svedese ha infatti postato delle storie sul suo profilo Instagram dove spiega la differenza tra cane e ghepardo.

Nella prima una foto di una corsa fra i due animali con il ghepardo fermo, e nella seconda la spiegazione: “Cane e ghepardo. La foto mostra una corsa di velocità che si è svolta tra dei cani e un ghepardo e un ghepardo, per scoprire chi è il più veloce. Tutti erano sorpresi che il ghepardo non si muovesse dal suo posto, così hanno chiesto al coordinatore di gara cosa fosse successo. La sua risposta è stata dopo aver visto quest’immagine: ‘A volte cercare di dimostrare che sei il migliore è un insulto‘”.

La spiegazione continua così: “Non abbiamo bisogno di scendere al livello degli altri per fare capire loro che siamo più forti. Pensaci bene e risparmia le energie per ciò che meriti. Il ghepardo usa la sua velocità solo per cacciare non per dimostrare ai cani che è il più veloce e forte. Non perdete il vostro tempo a dimostrare il vostro valore“.