Milan-Lazio, i precedenti alle 18: Pioli ko a San Siro e che gol di Bonaventura

Milan-Lazio, big match della 3.a giornata di Serie A in programma domenica 12 settembre alle 18 a San Siro. Non è la prima volta nei campionati recenti che le due squadre si affrontano in un match pre serale

Primo big della stagione per Milan e Lazio opposte in uno dei match clou della 3.a giornata insieme a Napoli-Juventus . Uno scontro d’alta classifica (per quel che vale a inizio campionato) con le due squadre appaiate a 6 punti dopo le due vittorie ottenute rispettivamente contro Sampdoria e Cagliari per i rossoneri e Empoli e Spezia per la compagine di Sarri, miglior attacco della Serie A con 9 gol all’attivo.

Come sfida di cartello della domenica, Milan-Lazio è stata collocata alle ore 18, unico match della fascia pre serale. Un orario non certo insolito per questa partita che, rispetto ad altri match tra big del campionato, si è giocata più volte nei recenti campionati alla stessa ora, con un bilancio favorevole per i rossoneri.

Milan-Lazio, i precedenti alle 18

Il 31 agosto 2014, il Milan del nuovo allenatore Pippo Inzaghi esordisce a San Siro contro la Lazio di … Stefano Pioli. Si gioca alle 18, davanti a 40mila spettatori. A imporsi sono i rossoneri che passano 3-1 con i gol di Honda, Muntari e Menez, quest’ultimo all’esordio in rossonero. La Lazio gioca bene ma riesce solo ad accorciare le distanze con un’autorete di Alex. Un inizio promettente per i rossoneri di Inzaghi, protagonisti di una stagione negativa con la mancata qualificazione europea. Exploit invece per Pioli che concludono il campionato al terzo posto e si guadagnano l’accesso ai preliminari di Champions.

Ventotto gennaio 2018. E’ un buon momento per il Milan di Gattuso subentrato a Montella a inizio dicembre e chiamato alla rimonta in classifica dopo una prima parte di stagione da dimenticare. Al termine di un match vibrante. il Milan vince 2-1. I gol tutti nel primo tempo, nell’ordine, di Cutrone, Marusic e Bonaventura, quest’ultimo con uno splendido colpo di testa. Contestato il vantaggio rossonero con Cutrone che colpisce nettamente la palla di braccio su cross di Calhanoglu. Nessuno se ne è accorto in campo e al Var e nemmeno gli stessi calciatori della Lazio che non hanno protestato al momento del gol. Tre giorni dopo, Lazio e Milan si incontreranno di nuovo, nella semifinale di andata di Coppa Italia. Finirà 0-0. Al ritorno, Bonucci e compagni passeranno ai rigori.

Nel campionato seguente, il 25 novembre 2018, Lazio e Milan di nuovo in campo alle 18 ma stavolta alle 18. I rossoneri, con vari indisponibili (Romagnoli e Higuain su tutti) riescono a strappare un pareggio non senza rammarico. Dopo il vantaggio ottenuto con un‘autorete di Wallace, infatti, la difesa milanista capitola all’ultima azione sul gol di Correa al 94′.