Milan e PUMA protagonisti all’interno della Milano Design Week

I due brand organizzano un workshop per promuovere la creatività e l’inclusione sociale. L’evento è in programma domani a Casa Milan.

AC Milan e PUMA presentano “She move us” in occasione dell’evento internazionale della Milano Design Week. Lo fa sapere il club rossonero sul proprio sito ufficiale. Si tratta di un’iniziativa all’insegna di creatività, innovazione e inclusione. Per la giornata di domani i due brand hanno organizzato un workshop al quale parteciperanno gli studenti di tre Università del territorio (NABA, IED e IUAD) che saranno chiamati a creayi prodotti ispirati al brand Milan.

Nel progetto è stata coinvolta anche Nicole McLaughlin, una delle principali creator mondiali e pioniere del upcycling sportivo. L’obiettivo che dovranno raggiungere gli studenti è quello di produrre oggetti che uniscano la tradizione e la novità, esattamente come il design della maglia del Milan che riadatta un elemento iconico come le strisce rossonere ad uno stile moderno.

“L’evento vedrà la partecipazioni delle calciatrici del Milan, per ispirare gli studenti alla creazione di qualcosa di unico e sottolineare l’impegno dei due brand alla promozione della creatività e dell’inclusione sociale, in linea con la global campaign di Puma She Moves Us, nata per celebrare le donne che hanno promosso la cultura e lo sport. Il workshop si terrà nel piazzale esterno del moderno head quarter del Club – Casa Milan (Via Aldo Rossi 8). Sfruttando la nuova onda dell’upcycling sportivo, Puma e Milan vogliono creare nuovo valore attorno all’elemento di design per eccellenza del calcio nella settimana in cui il design è al centro di tutti gli eventi milanesi”.