Florenzi, super gol in allenamento: “Sembravo Ibra” – VIDEO

Florenzi si paragona a Ibrahimovic durante l’allenamento, dopo uno splendido gol di destro sotto l’incrocio.

Alessandro Florenzi si è pienamente integrato nella sua nuova squadra. Nonostante sia arrivato da meno di un mese, l’ex romanista sembra trovarsi molto bene nell’ambiente rossonero, come dimostrano le immagini che arrivano da Milanello.

Il terzino, tornato dal ritiro della Nazionale italiana, ha realizzato uno splendido gol nell’allenamento odierno con i compagni. Il Milan, sul profilo ufficiale di Instagram, ha riportato proprio la prodezza in questione. Un destro secco dal limite dell’area infilatosi sotto al sette.

Pubblicando il video, il Milan ha anche riportato l’ironico commento di Florenzi. “Sembravo Ibra” – ha detto ai compagni il numero 25, che spera così di copiare la qualità tecnica e la potenza del centravanti Zlatan Ibrahimovic, vero e proprio esempio in fatto di gol.

Florenzi potrebbe avere una chance in Milan-Lazio di domenica, una sorta di derby personale per lui visto il lungo passato in maglia giallorossa.