Milan-Lazio è anche Pioli vs Sarri: tutti i precedenti fra i due tecnici

Risultati rocamboleschi e gare storiche: i precedenti fra i due allenatori tra Serie A e Serie B. Sarri leggermente avanti nel bilancio.

Milan-Lazio, in programma domani alle ore 18:00, sarà anche Pioli contro Sarri. Due tecnici dai destini incrociati, con l’allenatore toscano che fu vicino ad allenare il Diavolo, prima che arrivasse Sinisa Mihajlovic, e con Pioli che ha scritto una bella storia dei biancocelesti, riportandoli ai preliminari di Champions dopo otto anni. I due allenatori si sono affrontati in carriera ben 13 volte. Il bilancio vede Sarri leggermente in vantaggio. Quattro vittorie per l’allenatore rossonero e sei quelle del tecnico laziale, tre invece i pareggi.

Il primo incrocio fra i due c’è stato nella stagione 2004/05 in Serie B. Allora Pioli il Modena di Pioli si impose in casa per 2-0 sul Pescara di Sarri. La prima volta in Serie A se l’aggiudicò invece Sarri con il suo Empoli che si è imposto in casa proprio sulla Lazio, allora allenato da Pioli. Nella gara di ritorno il emiliano si rifece con una secca vittoria per 4-0. Fini 5-0 invece la sfida dell’anno successivo al San Paolo con Sarri stavolta alla guida del Napoli. Anche al ritorno all’Olimpico l’ex Juve si prese i tre punti.

L’ultimo incontro: Milan-Juve 4-2

Pioli è anche l’artefice di quel famoso 3-0 rifilato dalla Fiorentina al Napoli nella stagione 2017/18, con il quale i partenopei, alla penultima di campionato, dissero addio ai sogni scudetto. L’ultimo incontro fra i due allenatori è abbastanza recente e si tratta del Milan-Juventus della stagione 2019/20, quando i rossoneri rimontarono clamorosamente i bianconeri da 0-2 a 4-2 con le reti di Birahimovic, Kessie, Leao e Rebic. Nella stessa stagione i due si affrontano con gli i rispettivi club nelle due gare della semifinale di Coppa Italia. Arrivano due pareggi ma è Sarri a raggiungere la Finale grazie ai gol in trasferta.