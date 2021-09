ML – Milan-Liverpool: data e orario della conferenza stampa di Pioli

Il Milan ha fatto sapere giorno e orario della conferenza stampa che Pioli sosterrà prima della sfida di Champions League a Liverpool.

Tris di impegni importanti del Milan in questo periodo. Domenica c’è la Lazio, mercoledì il Liverpool ad Anfield Road e domenica prossima la Juventus da affrontare a Torino. Calendario decisamente complicato.

Il ritorno in Champions League è molto atteso da tutti i tifosi e anche dal club, ovviamente. C’è grande voglia di fare bene, pur con la consapevolezza di avere nel girone due avversarie molto forti come Liverpool e Atletico Madrid. E il Porto stesso non va sottovalutato. Serve una mezza impresa per approdare agli Ottavi.

Intanto bisogna partire al meglio a Liverpool. A tal proposito, la conferenza stampa di Stefano Pioli è stata fissata per martedì 14 settembre alle ore 14:30. Il mister anche domani, prima di Milan-Lazio, parlerà ai microfoni dei canali ufficiali rossoneri.

Il club ha fatto anche sapere che Pioli non sosterrà la consueta conferenza stampa nel giorno che precederà Milan-Venezia, partita di Serie A in programma per il 22 settembre a San Siro.