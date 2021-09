Risultato Live Milan Lazio: la diretta in tempo reale della partita valida per la terza giornata del campionato Serie A 2021/2022.

39′ – Felipe Anderson ci prova col destro dalla distanza, Maignan para facilmente il debole e centrale tiro del brasiliano.

36′ – Bravissimo Romagnoli ad anticipare Immobile al momento del tiro a botta sicura in area.

30′ – Praticamente solo il Milan in campo, manca solo il gol.

28′ – Qualche scintilla tra Theo Hernandez e Pedro per un fallo dell’ex Roma.

25′ – Fantastica palla di Tonali per Leao, che di testa non prende la porta.

24′ – Grande occasione per Calabria, che sull’assist di Rebic non tira bene dall’interno dell’area e non inquadra neanche la porta. Peccato!

20′ – Theo Hernandez rimane a terra dopo un vigoroso intervento di Luiz Felipe.

18′ – Ammonito Marusic per fallo netto su Theo Hernandez.

17′ – Prima azione pericolosa della Lazio. Milinkovic-Savic colpisce di testa in area, però Maignan è pronto alla parata.

15′ – Bella iniziativa di Rafael Leao, che si libera al tiro e calcia col destro da fuori area. Purtroppo non trova la porta.

13′ – Tonali ha un problema a un ginocchio, esce momentaneamente dal campo e poi rientra.

11′ – Buonissima palla servita da Rebic per l’inserimento di Calabria, che calcia di prima intenzione trovando la respinta di un avversario.

8′ – Gioco interrotto qualche istante dopo uno scontro di testa tra Immobile e Romagnoli.

7′ – Theo Hernandez ci prova col sinistro da fuori area, pallone alto.

6′ – Un buon Milan in questo inizio di match.

4′ – Buona iniziativa sulla sinistra di Leao, cross di sinistro e stacco di testa di Tomori: palla alta.

2′ – Primo squillo del Milan, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Theo Hernandez arriva la conclusione mancina di Romagnoli. Il tiro è debole, Reina para senza problemi.

1′ – Match iniziato a San Siro!

Alle 18 l’arbitro Daniele Chiffi fischierà il via della partita!

Formazioni ufficiali di Milan-Lazio

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Florenzi, Díaz, Leão; Rebić. A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Kjær; Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Saelemaekers; Ibrahimović, Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marušić, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Adamonis, Strakosha; Lazzari, Patric, Radu, Vavro; Akpa Akpro, Bašić, Cataldi, Escalante, Zaccagni; Moro, Muriqi, Romero. All.: Sarri.

Arbitro: Chiffi di Padova.

La presentazione della partita

Archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali, Milan e Lazio affrontano il loro primo big match di questa Serie A 2021/2022. Entrambe le squadre vengono da delle vittorie nelle prime due giornate del campionato e ovviamente ci tengono a vincere questo scontro diretto.

Stefano Pioli per la sfida di San Siro ritrova Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie, assenti contro Sampdoria e Cagliari. Due recuperi importanti, anche in vista dei prossimi impegni contro Liverpool e Juventus. Tra i convocati pure i nuovi arrivati Tiemoué Bakayoko e Pietro Pellegri. Assenti Rade Krunic (infortunio), Junior Messias (ritardo di condizione) e Olivier Giroud. Quest’ultimo è guarito dal Covid-19 e ieri si è sottoposto allo screening medico previsto. Tornerà per la gara di Champions League in programma mercoledì ad Anfield Road.

Maurizio Sarri avrà a disposizione sia Manuel Lazzari che Ciro Immobile oggi. Entrambi avevano patito dei problemi fisici, ma sono recuperati. I biancocelesti vengono dai successi contro Empoli e Spezia, con un totale di ben nove gol realizzati e due quelli subiti. Il potenziale offensivo è tanto, il Milan dovrà stare molto attento alla Lazio.