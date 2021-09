Milan, Theo Hernandez: “Puntiamo al titolo. Giroud e Ibra due campioni”

Intervista in Francia a Theo Hernandez, uno dei titolarissimi del Milan di recente anche convocato in Nazionale.

Terza stagione con la maglia del Milan per Theo Hernandez. Il terzino francese è di certo uno dei migliori acquisti effettuati dalla dirigenza rossonera negli ultimi anni. Un colpaccio che si è rivelato più che azzeccato, vista l’importanza e la qualità del giocatore classe ’97.

Theo ha rilasciato un’intervista all’emittente francese Telefoot in cui non ha nascosto i suoi desideri. La crescita personale e quella del Milan sono sotto gli occhi di tutti, dunque il terzino non vuole porsi limiti e punta finalmente a vincere.

Queste le sue parole sulla stagione appena iniziata: “Sono molto felice al Milan. Fin dal primo giorno è stata un’emozione incredibile indossare questa maglia e ogni giorno ne sono fiero. Obiettivo Scudetto? Abbiamo una squadra forte, preparata, lavoreremo al massimo per raggiungere questo traguardo”.

Sull’arrivo di Giroud: “Olivier è una grande persona, ma soprattutto un grande giocatore. Sono sicuro che anche con il Milan farà il suo, mi aspetto una grande stagione”.

Sul rapporto con Ibrahimovic: “Zlatan è un campione, lo conoscete tutti e sapete cosa sa fare in campo. Nel gruppo è uno dei più simpatici, io e lui abbiamo un ottimo rapporto. Forse è un tantino pazzo, ma non importa”.

Infine sulla convocazione con la Francia: “Io lavoro ogni giorno per crescere e migliorare, ma dipenderà da Deschamps decidere se chiamarmi e confermarmi in Nazionale. La differenza con mio fratello Lucas? Io segno molti più gol…”