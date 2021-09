Milan-Lazio, le pagelle della Gazzetta: “Tonali cancella Luis Alberto”

Sandro Tonali è il migliore in campo per La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista italiano è premiano dalla rosa con un 8 in pagella

“Tonali cancella Luis Alberto, Rebic altruista”. In un Milan da 7,5 è il giovane centrocampista ex Brescia, il migliore in campo secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. Il capitano dell’Under 21 “ha trascinato Luis Alberto sull’orlo di una crisi di nervi e questa è stata la parte gattusiana della sua partita. Il lancio con cui ha innescato l’azione del 2-0 ci parla un po’ di Pirlo, ma non allarghiamoci, è meglio“.

Sandro Tonali prende così un 8 in pagella, al pari di Stefano Pioli. Non ci sono bocciati, con Bakayoko che non viene valutato nonostante un fallo da arancione.

Prova super anche per Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Brahim Diaz e Ibrahimovic, premiati con un 7. Mezzo punto in più per Ante Rebic, altruista nel servire gli assist per i compagni che sono andati in gol, e per Leao, imprendibile nel corso del primo tempo.

‘Solo’ 6,5 per Maignan, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Saelemaekers e Franck Kessie. L’ivoriano, tornato alla grande in campo, dopo l’infortunio, paga il rigore sbagliato.

Maignan 6,5, Calabria 7, Tomori 6,5, Romagnoli 7, Theo Hernandez 6,5, Kessiè 6,5 (61′ Bakayoko s.v., 74’ Bennacer 6,5), Tonali 8, Florenzi 6 (61′ Saelemaekers 6,5), Brahim Diaz 7 (80′ Ballo-Tourè s.v.), Leao 7,5 (60′ Ibrahimovic 7), Rebic 7,5. Pioli 8