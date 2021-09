ML – Infortunio Ibrahimovic, problema al tendine d’achille: resta a Milano

Ibrahimovic non partirà per Liverpool: defezione important per i rossoneri in vista della sfida di Champions League.

Cambio in corsa in questa vigilia di Champions League. Il Milan sta preparando la trasferta delicata di Liverpool e alle ore 14:30 andrà in scena la conferenza stampa di Stefano Pioli e di un proprio calciatore per anticipare i temi del match.

Il giocatore invitato in conferenza sarebbe dovuto essere Zlatan Ibrahimovic. Il leader dell’attacco del Milan è tornato alla grande dopo l’infortunio, segnando subito contro la Lazio. Ma come riferisce il club rossonero, sembra essere cambiato qualcosa.

Non sarà più Ibra a parlare al fianco di Pioli, bensì il Milan al suo posto invierà un altro veterano come Simon Kjaer. Una sostituzione dell’ultima ora che ha un motivo ben preciso: lo svedese ha subito un lieve infortunio che gli impedirà di essere convocato per Liverpool.

Ibrahimovic soffre di un dolore al tendine d’achille, evidentemente a causa di uno scontro nel match contro la Lazio di domenica. Per precauzione lo staff del Milan ha deciso di non portarlo nella trasferta inglese, lasciando il numero 11 fuori dai disponibili.

Come riferito dal club si tratta di un problema non preoccupante, ma allo stesso tempo doloroso. Per questo motivo si è deciso di comune accordo di non rischiare. Domani a Liverpool mister Pioli dovrà decidere chi schierare come prima punta tra Rebic e il rientrante Giroud.