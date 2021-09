Serie A, due milanisti nel “Team of the week” della 3.a giornata

Due calciatori del Milan sono risultati tra i più brillanti e meglio votati durante l’ultimo turno di campionato.

La prestazione del Milan di domenica contro la Lazio ha lasciato in molti a bocca aperta. Una prova solida, massiccia ma soprattutto vincente, che ha portato con merito i rossoneri a punteggio pieno in classifica dopo tre giornate di campionato.

Il portale Whoscored.com come di consueto ha pubblicato il Team of the Week della terza giornata di Serie A, offero la top 11 dei calciatori scesi in campo nell’ultimo turno. Una formazione fantasiosa che inevitabilmente vede la presenza di due milanisti.

I rossoneri in questione sono Davide Calabria e Ante Rebic. Punteggio di 7,5 per il terzino destro, che conferma ogni settimana di essere sempre più leader e certezza nel Milan di Pioli. Addirittura 8.3 invece per l’attaccante croato, che è stato in grado di servire due assist vincenti a Leao prima e Ibrahimovic poi.

🇮🇹 Serie A team of the week pic.twitter.com/DcnpU4I2eR — WhoScored.com (@WhoScored) September 14, 2021

In questa top 11 settimanale presenti anche calciatori ultra-decisivi, come il fiorentino Vlahovic autore di una doppietta contro l’Atalanta, oppure il laterale granata Ansaldi che ha pennellato due assist vincenti in Torino-Salernitana. Fa impressione come non vi sia traccia di calciatori di Inter e Juventus, proprio le squadre favorite per il titolo secondo molti critici e tifosi.