Atletico Madrid-Porto, il risultato dell’altro match del girone del Milan

Il risultato dell’altro incontro disputato oggi nel gruppo del Milan, giocatosi allo stadio Wanda Metropolitano.

Il Milan chiude la prima giornata della fase a gironi di Champions League con una sconfitta, a zero punti. Il 3-2 subito dal Liverpool è tutt’altro che disastroso, sia per la buona prova in trasferta sia per il resto della classifica del girone B.

In serata è andata in scena anche l’altra sfida del gruppo. Quella tra Atletico Madrid e Porto, duello giocatosi allo stadio Wanda Metropolitano. Il match è terminato sul punteggio di 0-0, dunque un pareggio che non fa felice nessuno, ma rende la sconfitta del Milan decisamente meno amara.

Un pari sorprendente, perché il Porto ha fatto il suo nonostante partisse con i sfavori del pronostico. I lusitani avevano persino trovato il gol vittoria con Taremi, annullato però dal VAR per un fallo di mano prima della realizzazione vincente.

L’Atletico, meno brillante del solito, ha invece avuto chance nel finale, in particolare con lo scatenato Suarez. Ma il punteggio è rimasto inchiodato sul pareggio. La classifica del gruppo B recita dunque Liverpool in testa a 3 punti. Atletico e Porto ad 1 punto e Milan fermo a zero.