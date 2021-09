Brahim Diaz: “Sono arrabbiato, possiamo vincere gare così”

Le parole di Brahim Diaz al termine della gara contro il Liverpool, persa per 3-2 in rimonta ma ben giocata.

Il suo gol aveva illuso il Milan ed i suoi tifosi di poter trovare un risultato di lusso ad Anfield Road. Brahim Diaz è risultato ancora una volta uno dei migliori in campo della formazione rossonera, in particolare nella fase offensiva.

Queste le parole dello spagnolo al termine dell’incontro, interpellato negli spogliatoi da Sky Sport:

“Abbiamo fatto la nostra partita, non era facile perché di fronte avevamo un Liverpool fortissimo che ci hanno messo sotto all’inizio. Rimonta? C’eravamo riusciti, avevamo reagito bene. Poi ci hanno rimontato, non so i motivi dei gol subiti, ma ce la siamo giocata. Siamo il Milan, abbiamo capito di potercela giocare con tuti. Sono arrabbiato perché possiamo vincere gare come queste, anche qui. Sono arrabbiato“.