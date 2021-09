Liverpool-Milan streaming e diretta tv, dove vedere il match di Champions

Il Milan debutta contro il Liverpool in Champions League a sette anni dall’ultimo match disputato nella competizione. Le indicazioni per seguire il match di Anfield Road in streaming e diretta tv

Un match da sogno in uno stadio da … sogno. Non poteva esserci debutto più significativo per il Milan che torna in Champions League dopo 7 lunghi anni di assenza. Era il marzo 2014 quando i rossoneri, sconfitti 4-1 dall’Atletico Madrid, si congedarono dalla massima competizione europea per club che, in passato, ha regalato trionfi e serate memorabili.

A riaccogliere il Milan in Champions ci sarà il Liverpool di Jurgen Klopp, un habituée della CL finalista nel 2018 e campione d’Europa nel 2019 nella finale tutta inglese contro il Tottenham. Non ci sarà Ibra ad Anfield. Pioli lo sostituirà con la staffetta Rebic-Giroud in attacco. L’altra novità rispetto all’undici iniziale che ha dominato la Lazio in campionato sarà la presenza di Kjaer in difesa al posto di Romagnoli. Un’assenza importante anche per Klopp che deve rinunciare a Firmino. Al suo posto l’imprevedibile Diogo Jota andrà a completare un tridente temibilissimo con Salah e Mané.

Quella odierna sarà una sfida quasi inedita per le due squadre che si sono affrontate, in Europa, solo nelle due finali Champions del 2005 e del 2007. Prima e dopo quelle due sfide indimenticabili nessun confronto ad Anfield e San Siro in Coppa Campioni, Champions e altre competizioni europee.

Liverpool-Milan dove vederla in streaming e in diretta tv

Non è prevista la diretta tv in chiaro di Liverpool-Milan. Il match di Anfield Road sarà trasmesso, dalle ore 21, in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 252 con approfondimenti in studio pre e post partita. A commentare la partita con Massimo Marianella e Gianluca Di Marzio a Liverpool ci sarà anche Antonio Conte che esordirà stasera nella squadra dei commentatori Sky.

Tre le opzioni per vedere Liverpool-Milan in streaming. La prima, riservata agli abbonati Sky è Sky Go, l’applicazione che trasmette in diretta il palinsesto di alcuni dei canali. Se compresa nel proprio abbonamento, per seguire il match basta selezionare i canali sopra citati o la finestra dedicata all’evento che comparirà in home page a ridosso dell’inizio.

Liverpool-Milan sarà trasmessa in abbonamento, in streaming, anche su Now Tv e su Mediaset Infinity, quest’ultima compresa anche nell’offerta TimVision. Non è stata una serata facile, quella della prima giornata Champions disputata martedì 14 settembre, per gli abbonati Infinity a causa di problemi di rete che hanno impedito per gran parte la visione delle partite. Per scusarsi, Infinity ha annunciato rimborsi per gli utenti. Vedremo cosa succederà stasera con Liverpool-Milan senza il possibile switch alla diretta in chiaro come accaduto per Malmoe-Juve.