Pioli: “Giroud e Tonali fuori per questioni fisiche”

Le parole di Pioli prima dell’inizio del delicatissimo match di Anfield tra il suo Milan ed il forte Liverpool.

Le dichiarazioni di Stefano Pioli a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Liverpool-Milan, prima sfida del girone di Champions League. Per i rossoneri si tratta del ritorno ufficiale nella competizione dopo sette anni e mezzo dall’ultima apparizione.

Pioli ha commentato così le scelte di formazione: “Perché Rebic e Bennacer al posto di Giroud e Tonali? Per questioni principalmente fisiche, Olivier è rimasto fermo per due settimane e non ha ancora un grande minutaggio. Tonali non sta benissimo, oltretutto Bennacer è in forma e Rebic ha fatto benissimo contro la Lazio. Questi cambiamenti con tali ritmi possono essere utili, per rifiatare e dare motivazioni alte a tutti”.