Calciomercato Milan, un altro colpo dalla Francia | Sostituirà Kessie?

Il Milan è sulle tracce di un giovane centrocampista che si sta affermando con qualità e talento in Europa. Scopriamo di chi si tratta e perché potrebbe fare al caso dei rossoneri

Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, il Milan ha messo gli occhi su Aurélien Tchouaméni, centrocampista classe 2000 in forza al Monaco. Il giovane è ormai un titolarissimo della squadra guidata da Niko Kovac ed è definito un vero metronomo della metà campo.

Il suo straordinario talento è ormai sotto gli occhi di tutti, anche dei top club europei. Tchouaméni si è preso il Monaco davvero in poco tempo e in Spagna sono convinti che la sua prossima destinazione sarà proprio l’Italia, e quindi la Serie A. Il Milan lo aveva già adocchiato nella stagione 2018/2019, quando il giocatore aveva soltanto 18 anni e il suo valore di mercato si aggirava intorno ai 10 milioni di euro.

Sarebbe stato un investimento di peso, ma in seguito non c’è stata alcuna trattativa concreta. Aurélien si è quando trasferito dal Bordeaux ( club che lo ha cresciuto) al Monaco. Adesso, date le grandi prestazioni è seguito da diverse big europee. In Italia, però, vi è il maggior numero di pretendenti. Oltre al Milan, anche la Juventus e l’Inter lo hanno messo nel mirino.

Spietata concorrenza, quindi, per il centrocampista francese che oggi vale ben 30 milioni di euro. Scopriamo di più su di lui e capiamo perchè potrebbe essere un investimento adatto per la squadra rossonera.

Tchouaméni, chi è il centrocampista: ruolo e caratteristiche

Aurélien Tchouaméni è nato a Rouen il 27 gennaio del 2000 e le sue origini sono a metà tra Francia e Camerun. Cresciuto nel vivaio del Bordeaux, ha debuttato in prima squadra nella stagione 2018/2019 e ci ha messo poco tempo a dimostrare il suo talento. Nello stesso periodo in cui il Milan lo ha adocchiato, il Monaco si è fatto avanti per lui e alla fine se lo è aggiudicato per 18 milioni di euro.

Alto 1,87 cm, di piede destro, è un mago della metà campo. Con la palla al piede ha una precisione di passaggio stratosferica, oltre che una sviluppata visione di gioco. È molto bravo a generare superiorità numerica sulla zona della trequarti, e quindi ad aiutare la squadra a rendersi pericolosa vicino la porta avversaria.

Tchouaméni è un mediano puro, adatto a giocare in un centrocampo a due, ruolo che spesso interpreta nel reparto. Ma attenzione, sa anche fare il centrale in una linea di centrocampo a tre uomini. Insomma, interpreta al meglio quella zona di campo e sa farla sua in poco tempo. Per il Milan potrebbe rappresentare il colpo perfetto per diversi motivi.

Innanzitutto incarna quel tipo di profilo su cui preferisce investire la proprietà rossonera: giovane e di grande talento. Poi sarebbe perfetto, date le caratteristiche tattiche, a giocare nel centrocampo a due di Stefano Pioli. Certo, 30 milioni di euro non sono pochi, ma se il Milan dovesse riqualificarsi alla prossima Champions League avrebbe i fondi necessari per affondare il colpo. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2024.

Adli e Tchouaméni: centrocampo alla francese per rimpiazzare Kessie e Bennacer?

Il Milan ha già acquistato Yacine Adli per ringiovanire e dare più qualità al centrocampo rossonero in ottica futura. Sembrano incerti i destini al Milan di Franck Kessie e Ismael Bennacer. Il primo è in scadenza di contratto e il rinnovo sembra ormai lontano, il secondo potrebbe essere un sacrificato di lusso per far cassa e guadagnare una cifra notevole.

Ecco che il Milan potrebbe puntare su un centrocampo giovane e tutto alla francese. Con Adli e Tchouaméni la qualità di certo non mancherebbe. Insieme a Sandro Tonali e Tiemouè Bakayoko, Stefano Pioli potrebbe contare su una batteria di centrocampisti molto competitiva e da far crescere nel tempo.