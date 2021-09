Gasperini contro gli arbitri: “Errori sempre nella stessa direzione”

La polemica di Gian Piero Gasperini, che oggi in conferenza stampa ha alzato la voce su presunti torti arbitrali.

La sua Atalanta in campionato non è partita alla grande: un solo punto nelle ultime due gare giocate entrambe in casa, contro Bologna e Fiorentina. Eppure Gian Piero Gasperini piuttosto di fare mea culpa cerca altrove le cause di questi risultati storti.

Il tecnico dei bergamaschi, realtà ormai assodata del nostro calcio, in conferenza stampa ha puntato il dito contro gli arbitri. Gasperini ha fatto intendere come la sua Atalanta sia stata penalizzata da alcune recenti decisioni e di come gli errori arbitrali vadano ad influire soprattutto su certe squadre.

Queste le sue parole: “Con Bologna e Fiorentina abbiamo raccolto un punto ma abbiamo fatto molto più degli avversari. Sapete qual è il mio pensiero, si cerca di archiviare e passare sotto silenzio. In Italia si ripetono abbastanza spesso e nella stessa direzione episodi (si riferisce agli arbitri, ndr). In queste ultime due partite di campionato siamo stati sfortunati”.

Non si intende precisamente quali siano per Gasperini le squadre avvantaggiate dagli arbitri. Ma di certo continua il mal costume di puntare il dito in maniera vittimistica su altri piuttosto che analizzare con onestà gli errori commessi dal proprio gruppo di lavoro.