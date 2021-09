ML – Milan, differenziato per Ibrahimovic. Problemi alla schiena per Giroud

Problemi per Giroud alla schiena, Rebic favorito per partire titolare domenica contro la Juve. Differenziato per Ibrahimovic e altri tre giocatori

La stagione è appena iniziata e il Milan è già alle prese con diversi infortuni. Ibrahimovic ha saltato la trasferta di Liverpool per un problema al tendine d’Achille, non dovrebbe recuperare per domenica e infatti oggi ha svolto differenziato. Lo stesso anche per altri tre giocatori: Messias, che non ha ancora debuttato coi rossoneri, Krunic e Bakayoko. Stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, ci sono dei leggeri problemi alla schiena per Olivier Giroud. Per questo motivo in attacco contro la Juve dovrebbe partire Ante Rebic dal primo minuto, proprio come ad Anfield, con Leao e Brahim Diaz sicuri del posto alle sue spalle; da capire se Pioli riproporrà Florenzi come domenica scorsa o se invece inserirà ancora Saelemaekers.