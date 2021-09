Tomori e il suo lunghissimo nome: il difensore rivela il significato

Il difensore del Milan Fikayo Tomori spiega il significato del suo nome completo, che è quasi impronunciabile.

Da sempre si fa chiamare Fikayo, per comodità, quasi fosse un nome suo di diritto. Ma il nome proprio di Tomori è molto più lungo e difficile da pronunciare. Le sue origini nigeriane sono piuttosto chiare e vengono indicate a livello nominativo.

Il nome completo del centrale rossonero è Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori. Un nome quasi impronunciabile, di derivazione africana. In particolare si riferisce al dialetto Yoruba. Oggi lo stesso Tomori, nell’intervista concessa a DAZN, ha rivelato il significato del suo nome.

“Ovviamente il mio è un nome nigeriano e significa: “Dio mi ha riempito di gioia“. E’ una frase, in Nigeria quando nasce un bambino spesso i genitori scelgono una frase che diventa il suo nome”.

Dunque non è una rarità. Il centrale del Milan, come molti altri nati in quella zona dell’Africa, come nome proprio ha una frase vera e propria che inneggia in questo caso alla sacralità ed alla religione. Fortunatamente Tomori ha trovato in Fikayo un’abbreviazione meno complessa che rende la vita più facile a cronisti e tifosi.