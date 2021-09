Leao: “Un sogno giocare la Champions. Ruolo? Preferisco giocare a sinistra”

Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Sportmediaset per parlare del suo momento rossonero e non soltanto.

La redazione di Sportmediaset ha intervistato Rafael Leao in esclusiva, per parlare del momento del Milan e del suo inizio di stagione. In particolare del debutto in Champions League di mercoledì scorso contro il Liverpool, nella sconfitta per 2-3.

“Giocare in Champions League è stata una grande emozione – ha detto Leao – Era il mio sogno da sempre, emozionante per me e per la mia famiglia. Volevo arrivare a questo punto e ora finalmente ci sono”.

Sulla sfida alla Juventus: “Una bella sfida, contro una grande squadra. Dovremo stare attenti ma andiamo lì con l’obiettivo di vincere, siamo primi in classifica e siamo in fiducia. Scudetto? E’ presto per parlarne, certo se dovessimo vincere aumenteremmo il distacco. Ma è troppo presto”.

Su ruolo e obiettivi: “Mi piace giocare largo a sinistra, penso di poter fare la differenza nell’uno contro uno e nel cross partendo così largo. L’obiettivo è vincere lo scudetto e giocarci la Champions da protagonisti, non ci sarebbe nulla di meglio”.