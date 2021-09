Sky – Milan, si ferma Calabria: out per la Juventus

Tegola in casa Milan in particolare in difesa. Il terzino rossonero sembra aver accusato un infortunio muscolare.

Tegola in casa Milan nella vigilia del match di campionato contro la Juventus. La delicata ed importante trasferta all’Allianz Stadium vedrà uno dei titolarissimi rossoneri tirarsi indietro, per via di un problema fisico dell’ultima ora.

Come riferito da Sky Sport poco fa, Davide Calabria salterà il match di domani sera. Problema fisico per il numero 2 del Milan, che si è fermato dopo gli ultimi allenamenti settimanali. Una brutta notizia per Stefano Pioli, che considera il laterale milanese un punto fermo della propria difesa, nonché capitano ad interim.

Calabria sarà molto probabilmente sostituito da Alessandro Florenzi nel ruolo di terzino destro. L’ex Roma, che contro la Lazio ha agito da esterno offensivo, tornerà nel ruolo che occupa ormai da qualche anno stabilmente e completerà la linea a 4 rossonera.

Novità anche su Olivier Giroud: situazione da monitorare quella del centravanti francese ancora acciaccato. Una decisione verrà presa nel pomeriggio, prima della partenza della squadra in direzione Torino.