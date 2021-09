Thuram, parole al miele per Giroud: “Un esempio per tutti”

L’ex bandiera del calcio francese ha elogiato Giroud, ultimo numero 9 del Milan, parlandone in toni entusiastici.

Finora il Milan può ritenersi soddisfatto dell’andamento di Olivier Giroud, ultimo numero 9 rossonero che finalmente sta trovando un degno erede di Pippo Inzaghi per questa storica maglia. L’esperienza e la maturità del francese hanno già colpito nel segno.

Giroud è un bomber ancora prolifico ed affidabile. La conferma arriva da chi lo conosce bene come Lilian Thuram, storico difensore transalpino che ha vinto tutto anche in Italia con le maglie di Parma e Juventus. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Giroud in toni entusiastici.

“Olivier è un grande. Ovunque abbia giocato ha fatto sempre molto bene. E’ un esempio per tutti” – parole brevi ma molto importanti quelle di Thuram per il classe ’86 del Milan.

Thuram si è anche espresso su un altro francese di spessore che gioca nel Milan. Ovvero Theo Hernandez; l’ex juventino lo conosce perché ha incrociato suo figlio Marcus (attaccante del Borussia ‘Gladbach) più volte anche in nazionale.

“Theo mi piace, lo conosco e l’ho osservato spesso perché ha giocato tanto con mio figlio nelle selezioni francesi. Contro la Juventus mi aspetto una gran bella partita ma non faccio pronostici”.