Infortunio Kjaer in Juve-Milan: problema ai flessori per il difensore

Infortunio muscolare per Kjaer nel corso del primo tempo di Juve-Milan. Il difensore ha chiesto immediatamente il cambio, ecco le sue condizioni

Sembra davvero una maledizione quella degli infortuni per il Milan. Già costretto a fare a meno di tanti titolari, Stefano Pioli è costretto a sostituire Simon Kjaer nel corso del primo tempo della partita contro la Juve. Si tratta di un problema muscolare per il difensore danese, che ha chiesto immediatamente il cambio mentre rientrava in difesa dopo un calcio d’angolo. L’ex Atalanta si è accasciato e poi è stato sostituito da Kalulu. Niente Florenzi quindi, l’allenatore ha deciso di rimanere con questa sorta di difesa a tre.

Finito il match, sono arrivate le prime notizie sulle condizioni del difensore. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanLive.it, per Kjaer si tratta di problema ai muscoli flessori della coscia destra. Domani si sottoporrà ai test di routine e verrà rivelata l’entità chiara dell’infortunio e così anche i tempi di recupero. C’è da dire che la risposta di Kalulu è stata molto positiva: il francese è entrato in campo con personalità e con qualità, nel finale ha pure rischiato di segnare il gol della vittoria ma il portiere della Juve ha fatto un vero e proprio miracolo.