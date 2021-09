Juventus-Milan, i convocati di Pioli: presente Maignan, c’è anche un rientro

La lista ufficiale dei convocati per Juventus-Milan pubblicata dal club rossonero, con la conferma delle assenze pesanti.

Poco fa il Milan ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro la Juventus. Una trasferta delicata e sempre molto affascinante, che potrebbe rappresentare una chiave di volta nella stagione da capolista dei rossoneri.

Nessuna sorpresa nell’elenco di mister Stefano Pioli. Restano a Milanello i calciatori che già ieri erano stati ufficialmente messi in disparte per infortuni o problemi fisici. Out dunque Ibrahimovic, Giroud e Calabria, così come Krunic, Bakayoko ed un Messias ancora lontano dalla condizione ottimale.

Presenti invece due elementi che sono ancora in dubbio per la sfida di stasera, come il portiere Maignan ed il laterale destro Florenzi. Tutti e due non sono al meglio della condizione e Pioli deciderà solo all’ultimo se e come impiegarli in campo.

La lista dei convocati per Juve-Milan:

PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.