Juventus-Milan, probabili formazioni: quanti dubbi per Pioli

Le formazioni che Juventus e Milan dovrebbero schierare questa sera nel posticipo della 4.a giornata di campionato.

Il Milan affronterà la Juventus, nello scontro diretto della 4.a giornata di Serie A, con diverse defezioni. Negli ultimi giorni c’è chi ha rivisto i fantasmi dello scorso anno, quando i rossoneri furono costretti ad inventarsi soluzioni particolari per sopperire agli infortuni.

Tanti i dubbi di formazione per Stefano Pioli, che probabilmente fino a questa sera non riuscirà ad avere le idee chiare sull’undici titolare da lanciare all’Allianz Stadium. Basti pensare che il Milan è partito in direzione Torino senza 6 calciatori molto importanti.

Inoltre Pioli dovrà valutare le condizioni di altri elementi che negli ultimi giorni hanno accusato fastidi di natura fisico-atletica. Insomma, tanti dubbi ma idee chiare di gioco e di interpretazione, come è stato nelle prime gare stagionali.

La formazione del Milan

Secondo la Gazzetta dello Sport di oggi, mister Pioli più o meno ha una bozza di formazione titolare che potrebbe non cambiare a meno di altri imprevisti. Senza elementi come Ibrahimovic, Giroud o Calabria si chiederanno gli straordinari ad altri calciatori.

Nel 4-2-3-1 confermatissimo giocherà Maignan tra i pali, anche se il francese ha ancora qualche dolore risalente alla gara persa a Liverpool (occhio a Tatatarusanu). In difesa a destra spazio per Florenzi come terzino titolare, ma anche l’ex romanista non è al 100% della forma. Kjaer riposerà e lascerà spazio al duo Tomori-Romagnoli, con Theo Hernandez largo a sinistra.

In mediana Pioli dovrebbe affidarsi a Kessie e Tonali come coppia titolare, con il classe 2000 pronto a tornare titolare dopo i problemi intestinali recenti. Sulla trequarti scelte obbligate: Saelemaekers a destra, Brahim Diaz in mezzo e Rafael Leao a sinistra, con Ante Rebic confermato forzatamente come unica punta.

L’undici titolare del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Rebic.

La formazione della Juventus

Al contrario del Milan, la Juventus di Massimiliano Allegri recupera per la sfida serale diversi calciatori. Ma il tecnico toscano sembra deciso a confermare a grandi linee lo schieramento vittorioso in Champions League sul campo del Malmoe.

Panchina per i vari Bonucci, Chiesa e Bernardeschi. Conferme per il 4-4-2 come sistema di gioco predefinito, impreziosito dal tandem offensivo Dybala-Morata. Mentre Rabiot verrà schierato nell’inedito ruolo di esterno mancino di centrocampo.

L’undici titolare della Juve: (4-4-2) Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Dybala, Morata.