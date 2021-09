Serie A, la classifica dopo Juventus-Milan: rossoneri in testa

Come si muove la classifica dopo il posticipo serale della 4.a giornata del campionato di Serie A, che terminerà domani.

Un pareggio che vale tanto per il Milan quello di questa sera nel posticipo della 4.a giornata di Serie A. I rossoneri chiudono sull’1-1 sul campo della Juventus, che al contrario del Diavolo prosegue nella sua serie a dir poco negativa di inizio stagione.

Il Milan, grazie alla rete di Ante Rebic, resta infatti in testa alla classifica. Il pareggio porta i rossoneri a quota 10 punti in quattro gare, stesso punteggio dei rivali dell’Inter ieri vittoriosi contro il Bologna. Dunque le due squadre milanesi sono appaiate in testa, in attesa però del Napoli che potrebbe scavalcarle domani contro l’Udinese.

La Juve invece resta in fondo alla classifica. Manca ancora la prima vittoria stagionale alla squadra di Allegri, che sale a soli 2 punti in campionato. Clamorosamente Chiellini e compagni si trovano al penultimo posto: peggio di loro ha fatto solo la Salernitana, ferma a quota 0.