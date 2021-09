Serie A, classifica dopo Udinese-Napoli: azzurri soli in testa

Ottima prestazione del Napoli ad Udine. Vittoria per 4-0 contro gli uomini di Gotti e primo posto in classifica conquistato. Sorpassate Milan ed Inter

Una vittoria che non stupisce quella conquistata dal Napoli stasera. Gli azzurri hanno sbancato la Dacia Arena di Udine e adesso comandano in testa la classifica di Serie A. La prestazione messa in campo dalla squadra di Luciano Spalletti è stata molto positiva. 0-4 per il Napoli, con a segno il solito Osimehn, Rrahmani, Koulibaly e infine Lozano.

I partenopei confermano l’ottima partenza, dato che hanno conquistato la vittoria in tutte e quattro le giornate di Serie A disputate sin qui. Infatti, adesso si trovano in vetta alla classifica a quota 12 punti. La squadra di Spalletti ha quindi sorpassato le due milanesi, Inter e Milan, seconde a pari punti, 10. Tra due giorni, però, si disputerà il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la quinta giornata di campionato, e le carte in tavola potrebbero tornare a mescolarsi.

