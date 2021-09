Calciomercato Milan, ancora il Psg | Come Donnarumma, colpo a zero!

Non si fermano le voci di mercato che danno Franck Kessie lontano dal Milan la prossima estate. C’è un club che più di tutti sta spingendo per averlo

Non sono all’altezza le ultime recenti prestazioni di Franck Kessie con il Milan. Il centrocampista ivoriano appare lontanissimo dalla forma ideale; dal carro armato umano che ha dimostrato di essere nell’ultimo anno e mezzo. L’infortunio pre-campionato sembra averlo destabilizzato a livello fisico, ma ci si chiede se il giocatore non sia in realtà distratto mentalmente dalla fatidica questione attorno al suo rinnovo.

Kessie, ad oggi, appare lontano dal voler prolungare il suo contratto con l’AC Milan. Una vera delusione per tutti i tifosi rossoneri e per il club stesso, che probabilmente si sono lasciati illudere dalle dichiarazioni fatte dal centrocampista alla Gazzetta dello Sport soltanto un mese fa. Franck giurava amore eterno al Milan, e aveva promesso il rinnovo non appena tornato dalle Olimpiadi.

Adesso, l’ambiente rossonero si è quasi arreso all’attesa, conscio delle ultime voci di mercato che danno il giocatore nel mirino dei più grandi club d’Europa. Tante le indiscrezioni sull’interesse di club come Liverpool, Tottenham e Manchester United. Ma in Spagna sembrano esserne certi: è il Paris Saint Germain il club favorito ad acquisire il giocatore la prossima estate. A parametro zero!

Addio Kessie: PSG alla finestra, tutta questione di soldi!

Il sito spagnolo AS è pronto a scommettere che il PSG farà con Franck Kessie quanto fatto con Gianluigi Donnarumma: acquisizione a parametro zero e ingaggio faraonico garantito. Il “Presidente” sembra essere la prima scelta dei parigini, che stanno spingendo già adesso per strappare l’accordo al giocatore. Il PSG non è l’unico club a fare la corte all’ivoriano. La medesima fonte parla di una Juventus e un Barcellona attratte dall’affare a costo zero.

Ma è chiaro che la busta paga più alta può garantirla il club di Al-Khelaifi. E Kessie, insieme al suo Entourage, pare battere proprio su questo punto. Non è un caso che il centrocampista non abbia ancora accettato l’offerta di rinnovo del Milan a 6,5 milioni di euro a stagione. Una cifra che un giocatore esploso soltanto nell’ultimo anno e mezzo dovrebbe accettare ad occhi chiusi! Eppure, il dio denaro, nel calcio, sembra continuare a spingere i calciatori a chiedere sempre di più.